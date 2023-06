La BM financera plusieurs projets en Tunisie au cours des prochaines années d’une valeur de 500 millions de dollars par an

Au cours de prochaines années, la Banque mondiale (BM) financera, dans un cadre participatif, plusieurs projets en Tunisie d’une valeur de 500 millions de dollars chaque année, a indiqué le vice-président du Groupe de la BM pour la région du Moyen orient et de l’Afrique du Nord, Férid Belhaj.

Au cours d’un entretien tenu, jeudi, au palais du gouvernement à la Kasbah avec la Cheffe du gouvernement Najla Bouden, Belhaj a souligné qu’une enveloppe de 500 millions de dollars a été mise cette année, à la disposition du gouvernement pour financer plusieurs projets dans les domaines de la couverture sociale, la transition énergique, dont le projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie »ELMED » , a indiqué la Présidence du gouvernement vendredi dans un communiqué.

De son côté, la Cheffe du gouvernement a mis l’accent sur l’importance de la coopération commune entre la Tunisie et la BM, en matière de mise en œuvre de programmes relatifs à la transition énergétique et le renforcement de la sécurité alimentaire.

La réunion a permis de passer en revue les projets financés par la BM en Tunisie ainsi que ceux qui sont en phase de réalisation.

Le Groupe de la BM a lancé jeudi un nouveau cadre de partenariat-pays ( CPF) avec la Tunisie visant à appuyer le plan de développement du gouvernement en faveur d’une expansion économique.

D’une durée de cinq ans, le nouveau CPF s’appuie sur le plan de développement 2023-2025 de la Tunisie et sa vision 2035. Il vise trois principaux résultats relatifs à la création d’emplois de qualité par le secteur privé, le renforcement du capital humain, l’amélioration de la résilience au changement climatique et la réduction des émissions de carbone.

- Publicité-