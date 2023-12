La BNA consacre 120 MD pour soutenir les efforts des agriculteurs

La Banque nationale Agricole (BNA) a consacré un montant de 120 millions de dinars pour soutenir les efforts de l’agriculteur, en ce début de saison, et lui permettre d’acquérir les intrants notamment, les semences et les engrais, a indiqué jeudi, Abderraouf Laâjimi, chef de cabinet auprès du ministre de l’Agriculture, rappelant que 60 % de ces ressources sont destinées aux petits agriculteurs qui trouvent des difficultés en matière d’accès au financement.

Dans une déclaration aux médias dans le cadre d’une journée ouverte, organisée par le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche en collaboration avec la BNA, sous le thème « les crédits saisonniers destinés aux grandes cultures dans les gouvernorats de Siliana, Zaghouan et le Kef », Laâjimi a ajouté que la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a alloué environ 20 millions de dinars au profit des petits agriculteurs d’une manière directe ou à travers les associations de microfinance.

Le responsable a assuré que le ministère de l’Agriculture aspirait à atteindre des objectifs stratégiques, notamment une augmentation de la production céréalière et la réalisation de 12 millions de quintaux de blé dur. Il a noté que 88 mille hectares de périmètres irrigués ont été consacrés à la production de blé dur. Les semences ont été déjà distribuées dans les périmètres irrigués et appropriés. Il a expliqué que les semences et les engrais ont été mis à la disposition des régions d’une manière continue, prévoyant le démarrage de l’ensemencement d’ici la fin de l’année en cours.

Le Secrétaire d’Etat chargé des ressources hydrauliques, Ridha Gabouj, a, pour sa part, souligné à l’agence TAP, l’importance de la production céréalière au niveau national qui devrait éviter au pays le recours à l’importation et par delà éviter l’épuisement des devises. Il a fait savoir que toutes les conditions favorables ont été réunies notamment au niveau du pourvoi des intrants pour réussir la saison agricole actuelle.

Le niveau de production au cours de l’année écoulée, qualifié de « très limité », était de 5 millions de quintaux, dont 2,5 millions ont été collectés, créant un problème au niveau des semences, a précisé la même source. Le secrétaire d’Etat a révélé que 200 mille quintaux de semences d’orge ont été fournis, dont une grande proportion a été réservé au gouvernorat de Siliana, où toutes les commandes ont été satisfaites selon les disponibilités.

Il a appelé les agriculteurs à utiliser le blé destiné à l’ensemencement, en raison des quantités limitées de l’orge.