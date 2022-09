La BNA lance sa nouvelle application de paiement mobile: BNAPAY

La digitalisation de la relation client et des moyens de paiement est un engagement de taille auquel s’associe la BNA afin de mieux répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus connectée et en conquérir une nouvelle séduite par la dématérialisation des transactions bancaires.

C’est dans ce cadre et afin d’appuyer et d’adhérer à la stratégie nationale d’inclusion financière et de decashing, que la BNA annonce le lancement de son application de paiement mobile BNAPAY, innovante, sécurisée et accessible aux clients et non clients de la banque.

Grâce à l’application BNAPAY, les clientsn’ont plus besoin de leurs cartes ou de cash pour payer leurs achats auprès des commerçants affiliés, leur banque offre aujourd’hui la possibilité de payer par smartphone, un paiement sans contact, instantané, simple et sécurisé.

L’application BNAPAY offre gratuitement les fonctionnalités suivantes :

Le paiement des achats par simple scan d’un QR code statique ou dynamique à travers les TPE et les téléphones mobiles des commerçants affiliés.

L’application mobile BNAPAYpermet aussi le paiement en toute sécurité de certains facturiers notamment STEG, CNSS, Tunisie Autoroute ou les amendes Radar ;

Le transfert instantané d’argent ;

Le retrait d’argent auprès des DAB ou agences (BNA, Autres Banques ou la Poste).

Pour en bénéficier, il suffit de télécharger l’application mobile BNAPAYsur :

Play store : https://bit.ly/3TxvzRL,

App store : https://apple.co/3CMeJsj

Hwawei App Gallery : https://bit.ly/3KFiX78

A travers le lancement de l’application BNAPAY, la BNA conforte son positionnement de banque de proximité, conquérant de nouveaux marchés et occupant une place de choix sur le marché des micro-paiements.