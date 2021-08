La BNA se mobilise pour le paiement des Aides Sociales

Imprégnée du sens du devoir, la BNA se mobilise pour la réussite du projet national piloté par le Ministère des Affaires Sociales et ayant pour objet le décaissement d’aides circonstancielles et exceptionnelles au profit des familles à revenus limitésimpactées par la pandémie de la Covid-19.

A cet effet et afin de mieux servir les bénéficiaires des aides sociales, la BNA met à leur dispositionson large réseau d’agences bancaires ainsi que son parc DAB afin d’assurer gratuitement le décaissement instantané des aides sociales en toute sécurité et simplicité.

La BNA prouve, encore une fois, qu’elle est pleinement consciente de l’importance de son engagement citoyen et de la nécessité de sa contribution dans le renforcement des capacités des autorités publiques afin qu’elles puissent faire face à la crise ; son personnel marqué par le sens du devoir envers sa patrie, suit et adhère.

La BNA affirme, ainsi, ses valeurs éthiques et morales ainsi que son implication toute personnelle pour satisfaire aux attentes du pays car il n’est de bien-être et de salut sans l’entente entre tous les acteurs de la société. Une entente qui prime et une solidarité sans faille.

Pour plus d’information: http://www.bna.tn/fr/aide-sociale.1058.html