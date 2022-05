La BNT lance la Carte numérique des éditeurs, imprimeurs et auteurs tunisiens

La Carte numérique des éditeurs, imprimeurs et auteurs tunisiens a été lancé par la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), au cours d’une rencontre organisée, mercredi, à son siège à Tunis.

La Carte numérique est une plateforme numérique réalisée à partir de la Bibliographie nationale, une publication annuelle de la BNT qui constitue un cumulatif annuel de la production éditoriale tunisienne déposée à la Bibliothèque Nationale. Cette carte statistique et interactive ouvertes pour les internautes notamment les chercheurs à l’adresse suivante: httpss://glycolytic-shower.000webhostapp.com/index.php

La Bibliographie nationale est la partie officielle qui attribue le Numéro international normalisé des livres et des périodiques (ISBN, International Standard Book Number) permettant l’identification de tout livre édité et l’ISSN (International Standard Serial Number), le Numéro international qui identifie le titre de toute publication en série éditée.

Raja Ben Slama, Directrice Générale de la BNT, a déclaré que cette carte numérique rassemble les professionnels du secteur du livre et de l’édition et facilite la recherche des publications nationales. Elle a encore estimé que cette plateforme devra encourager les éditeurs à adhérer à la Bibliographie nationale de l’ISBN.

Sihem Ben Mabrouk, responsable au département des Achats à la BNT, a souligné que la carte numérique vise à faire connaitre le secteur du livre et de l’édition en Tunisie et de le promouvoir ainsi que de recenser les éditeurs, imprimeurs et auteurs tunisiens à travers la Bibliographie nationale.

Olfa Troudi, responsable au département de la Bibliographie nationale de la BNT a présente les objectifs de ce département qui « est une section du Numéro international normalisé des livres et des périodiques (ISBN) auquel la Tunisie a adhéré en 1988 ».

Elle a encore indiqué que depuis sa création, « la section Tunisie de l’ISBN compte 705 membres dont des maisons d’éditions, des associations, des organisations, des institutions des secteurs publics et privé dont des ministères et des établissements des secteurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur.. «

Elle a encore présenté des « statistiques réalisées durant la période 2017-2021 qui font état de 350 maisons d’édition, tout en constatant que certains éditeurs continuent de publier sans l’ISBN ».

« Historiquement, la première Bibliographie nationale courante paraît en 1970, lit-on sur le site de la BNT. Une interruption de sept ans a nécessité la publication des trois numéros de la bibliographie rétrospective des années 1974 à 1977. Depuis cette date la bibliographie nationale courante reparaît en publications trimestrielles réunies en volumes annuels. En 1999, la bibliographie nationale a élargi son champ d’application aux livres publiés à l’étranger par des auteurs tunisiens ou dont le sujet porte sur la Tunisie et acquis par la Bibliothèque Nationale. »

Des numéros de la bibliographie nationale (en format pdf) couvrant la période de 1984 à 2021 sont consultables sur le site de la BNT. La Bibliographie Nationale Tunisienne présente les documents déposés au titre du dépôt légal de la production intellectuelle éditée en Tunisie durant l’année en cours. A titre d’exemple, le dernier numéro de la Bibliographie nationale est un volume qui recense le dépôt légal de 2021 du 1er janvier au 31 décembre et les documents déposés en retard seront recensés dans le numéro qui suit.