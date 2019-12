La bourde de Jemli avec le DG de la Douane

L’image a été effacée de la page officielle du chef du gouvernement missionné, Habib Jemli, sur les réseaux sociaux. Il s’agissait en fait d’un carton officiel, signé Youssef Zouaghi DG de la Douane, et adressé à Habib Jemli. Il lui y rendait hommage et lui faisait part de ses remerciements, pour avoir assisté au palais présidentiel de Carthage, à la cérémonie du 63ème anniversaire de la Douane. Il lui assurait aussi, «le souci et le travail continu de la Douane, en appui aux efforts nationaux fournis pour le bien de l’économie, et la garantie de sa sûreté et sa stabilité».

Et c’est grâce à ce message, qu’on apprend par exemple, que Jemli Habib qui n’était pas encore chef de gouvernement, avait été invité à assister à un évènement officiel, alors que le chef de gouvernement de gestion des affaires, Youssef Chahed ne faisait pas partie des invités. Son nom n’était en tous cas pas cité dans le communiqué officiel de la Présidence de la République

Jusque-là, c’était un simple acte protocolaire de la part du DG de la Douane. Sauf qu’il était envoyé à un chef de gouvernement, peut-être en devenir, et en tous cas qui n’était pas encore officiellement en place. Un carton protocolaire, qui pouvait cependant prêter à équivoque de la part d’un responsable dans un gouvernement partant. Ce qui est sûr, c’est qu’en le publiant sur sa page des réseaux sociaux, Habib Jemli n’a pas rendu un fier service à Youssef Mzoughi, et l’a certainement mis dans l’embarras. Jemli s’en serait-il rendu compte ? Il l’a en tous cas supprimé de sa page !