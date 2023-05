La BTS enregistre un résultat bénéficiaire 9,1 MD, en 2022

La Banque Tunisienne de Solidarité « BTS » a annoncé, vendredi, dans un communiqué publié sur le site de la BVMT, avoir enregistré un résultat bénéficiaire de l’ordre de 9,1 millions de dinars (MD), durant l’exercice 2022, selon les résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la Banque (le 28 avril 2023).L’AGO a autorisé la banque, par la même occasion, à émettre un emprunt ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant ne dépassant pas 50 MD, d’ici jusqu’à la date de la prochaine réunion qui sera réservée à l’approbation des résultats de l’exercice 2023.La BTS a été créée en 1997 à l’initiative de l’Etat Tunisien pour financer les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Elle est spécialisée dans la mésofinance pour la promotion des très petites entreprises (TPE). Elle est dotée d’un capital de 60 MD (54% participations publiques et 46% participations privées) avec une base d’actionnariat (plus de 220 mille actionnaires).

