La CA de l’enseignement de base décide un ensemble de mouvements de protestation

La Commission administrative sectorielle de l’enseignement de base, a décidé vendredi au terme de sa réunion à Hammamet, un ensemble de mouvement de protestation dont la poursuite de boycott des cours par les diplômés en licence appliquée, promotions 2021 et 2022, ainsi que l’organisation des sit-in devant les commissariats régionaux de l’éducation. Le secrétaire général adjoint de la fédération générale de l’enseignement de base, Taoufik Chebbi a indiqué dans une déclaration à la TAP que la décision de la commission secorielle de l’enseignement de base était prévue étant donnée que la réunion de négociation tenue avec le ministère de l’éducation jeudi n’était pas fructueuse et n’a pas répondu aux attentes des enseignants.

La revendication principale de la fédération générale de l’enseignement de base est d’annuler toutes les formes de travail précaire des enseignants suppléants, a affirmé la même source. Chebbi a appelé le ministère de l’éducation à assumer ses responsabilités face aux effets secondaires de ces mouvements de protestation. Il a souligné par la même occasion que la fédération générale de l’enseignement de base demande notamment l’annulation du titre de chargé d’éducation et de recruter les enseignants, promotions 2021 et 2022, en plus de la dernière promotion d’enseignants suppléants conformément à l’accord du 08 mai 2018, outre les demandes mentionnées dans la motion professionelle.