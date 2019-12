La deuxième édition des Tunisia Digital Awards a récompensé, le 6 décembre, les meilleures réalisations digitales de l’année 2019 avec la collaboration d’un jury composé d’experts du marketing digital et des médias.

Dans la catégorie Meilleure Campagne Digitale, le jury de TDA a décerné le 1er Prix à la campagne CITROËN BLIND TEST lancée par Citroën Tunisie et réalisée par l’agence INNOV8 DS.

Lors de la campagne, Citroën Tunisie a invité des prospects volontaires à tester un véhicule, sans donner aucune information sur le modèle, les yeux bandés. Un concept audacieux qui a permis de dégager l’appréciation des prospects participants, à bord de Citroën C-Elysée, sans aucun préjugé. Ces derniers ont commencé par découvrir le confort des sièges et la qualité du volant cuir, avant de leur découvrir les yeux.

Les yeux découverts, ils ont pu conduire le véhicule et donner leur avis sur la suspension, le freinage et la motorisation. Toujours, sans reconnaitre le modèle. A la fin du test drive, ils ont pu descendre de la voiture pour découvrir le véhicule de l’extérieur en notant les feux du jour LED et un coffre de 506 litres, le meilleur de sa catégorie.

En deuxième partie, Citroën Tunisie a invité un pilote de Drift pour tester Citroën C-Elysée ! Le pilote a commencé par tester le système de freinage avec ABS. Test concluant qui a permis de le rassurer pour passer aux étapes suivantes. Ensuite, le pilote a choisi d’évaluer les performances du correcteur électronique de trajectoire (ESP) qui n’a pas permis à la voiture de drifter en mode actif. Une fonction proposée de série sur le modèle.

Enfin, les yeux bandés, le pilote a réussi à garer Citroën C-Elysée avec l’aide du radar de recul qui vous propose une alerte sonore (qui accompagne l’affichage sur l’écran tactile de 7 pouces). Une fonction disponible à bord de la version Shine.