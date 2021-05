La campagne de vaccination anti-covid-19 s’étend à d’autres tranches d’âge

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a décidé vendredi à l’issue d’une réunion périodique du comité national de lutte contre le coronavirus, d’élargir la campagne de vaccination pour concerner d’autres tranches d’âge lors de la prochaine période.

A cet effet, il a appelé les membres du comité à accélérer les démarches pour l’acquisition des quantités nécessaires de doses de vaccins des laboratoires internationaux accrédités afin de répondre aux besoins de la campagne de vaccination.

Selon un communiqué de la Primature, Mechichi a également insisté sur a tenue périodique des réunions du comité avec ses différents composants afin de suivre la situation et évaluer l’efficacité des mesures prises lors de chaque étape et son adaptation à l’évolution de la situation épidémique dans le pays. La réunion a été également une occasion pour évaluer la situation actuelle et son évolution sur les plans, national et régional, notamment en ce qui concerne l’avancement de la campagne nationale de vaccination.