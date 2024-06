La canicule continue d’écraser la Tunisie : Températures entre 39 et 45°C

Le temps sera ce, mercredi 19 juin 2024, chaud et partiellement nuageux au Nord et peu nuageux au Centre et au Sud, avec apparition d’orages locaux l’après-midi sur les hauteurs de l’Ouest accompagné de pluie éparse.

Le vent sera faible puis modéré, allant de 15 à 30 km/h, puis il se renforcera relativement dans l’après-midi dans la plupart des régions, avec un phénomène de sable au Sud.

La mer sera agitée au Nord et peu agitée et localement agitée sur la côte Est.

Les températures resteront élevées avec des maximales comprises entre 33 et 38 degrés près des côtes orientales et entre 39 et 45 degrés dans le reste des régions, avec l’apparition de sirocco, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.