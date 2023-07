La canicule devrait persister au moins jusqu’au 14 juillet

Les modèles de prévision indiquent qu’une vague de chaleur persistera sur une grande partie de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie au moins jusqu’au 14 juillet. Des températures maximales journalières allant jusqu’à 49°C sont possibles dans certaines parties de la région au cours des prochains jours, prévoit Crisis24.

Depuis le 10 juillet, les services météorologiques respectifs ont émis des alertes de températures élevées avec des avertissements orange pour une grande partie du nord de l’Algérie, certaines parties du centre, du nord, du sud et de l’ouest du Maroc, ainsi que le nord-ouest, le sud et le sud-ouest de la Tunisie.

Des avertissements jaunes de vague de chaleur dont émis sur une grande partie du reste de la région qui n’est pas en alerte rouge ou orange, à l’exception de certaines parties du centre, du sud, du sud-est et de l’ouest de l’Algérie et de l’est et du nord-est de la Tunisie.

La période prolongée de températures très élevées et de conditions sèches peut accroître le risque d’incendies de forêt dans toute la région, souligne Crisis24. Les températures élevées peuvent entraîner des conditions de sécheresse dans le pays. Les autorités peuvent mettre en place un rationnement de l’eau, restreindre l’approvisionnement en eau si nécessaire, interdire l’utilisation de l’eau potable pour irriguer les espaces verts ou limiter les prélèvements d’eau dans les puits, les sources ou les cours d’eau.

Pour cause de canicule, la surchauffe des véhicules pourrait entraîner des perturbations du trafic dans les zones urbaines où la congestion est déjà un problème. Le transport routier commercial pourrait être perturbé, car les températures très élevées augmentent le stress sur les véhicules et rendent les éclatements de pneus plus fréquents. Il est peu probable que les aéroports régionaux connaissent des perturbations majeures des vols, mais des perturbations de l’aviation générale sont possibles, et certains transporteurs de fret aérien pourraient réduire leurs chargements. Les températures élevées pourraient entraîner une augmentation de la demande d’électricité, ce qui pourrait provoquer des baisses de tension ou des coupures de courant localisées, exacerbant les conditions dangereuses lorsqu’il n’est plus possible d’utiliser l’air conditionné.