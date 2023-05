La CCITF fait le bilan des industries à Nabeul 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso Française CCITF, a organisé le mardi 10 mai 2023 la visite de 3 entreprises à participation françaises implantées dans la région de Nabeul. Une délégation de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso Française CCITF, du Service Economique Régional de Tunis et de Business France Tunisie a pris part à cette visite.

Cette visite a concerné respectivement :

La société « Chomarat Group Tunisie : confection (confection et renfort de matériaux composites) sise à la ZI de Grombalia. Créée depuis 1977, cette société participe à hauteur de 50% de l’activité du groupe et emploie 550 personnes

La société PM Industries : Spécialisée en pièces mécaniques et plastique pour automobile, bâtiment et électricité,et sise à la ZI de Nabeul. La société emploie 70 personnes

La société Prysmian Group : Câbles (fibres optiques et câblage de télécommunication) – Menzel Bouzelfa. La société possède un effectif de 290 personnes.

La visite d’entreprises industrielles à Nabeul est la 6ème organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso Française CCITF dans les régions intérieures (2 visites à Zaghouan et 1 visite à Bizerte, 1 visite à Sousse, 1 visite à Sfax).

A travers les visites des entreprises françaises implantées dans les régions, la CCITF joue la carte de la proximité et exprime une volonté d’être à l’écoute de ses adhérents pour mieux répondre à leurs attentes et de les accompagner dans leur processus de développement.

