La CDC met de l’argent dans le FCPR Tanmya

Tunis le 14 février 2023, la Caisse de Dépôts et de Consignations (CDC) consolide son rôle d’appui aux PME tunisiennes en souscrivant à hauteur de 20% dans le nouveau Fonds Commun de Placement à Risque « FCPR TANMYA », bénéficiant d’une procédure allégée. Ce fonds est généraliste et sera présent dans tous les secteurs à fort potentiel avec une concentration sur l’industrie, l’agriculture, l’agro-alimentaire, et les services. Outre la CDC, le fonds est souscrit, par des institutionnels de référence, à l’instar de la BNA, la BH, la Carte Vie et Maghrebia SICAR.

Mac Private Management gère le FCPR INKADH, un fonds de retournement, s’inscrivant parmi les fonds Post-Covid, souscrit par la CDC aux côtés de l’Amen Bank et dont la taille a atteint 50 MDT. La CDC a contribué à 21 fonds communs de placement à risque locaux pour un montant de 185 MTND et 03 fonds internationaux pour une taille cible de 270 M€ et 200 M$ et de montants levés de 204 M€ et 102 M$ où la CDC a souscrit 15 M€ et 10 M$.

Rappelons que Mac Private Management est une société de gestion de fonds d’investissement créée en 2018. La société est agréée par le Conseil du Marché Financier avec un capital de 500 KDT. MPM intervient dans le domaine du capital-investissement à travers des opérations de levée de fonds dans le cadre de prise de participation dans le capital des sociétés présentant un potentiel de croissance. Et rappelons aussi La Caisse des Dépôts et Consignations est un établissement public créée en 2011 pour appuyer la politique de l’Etat en matière d’investissement à long terme. La CDC se démarque par son modèle économique unique caractérisé par son mode de gouvernance, sa doctrine d’investissement et sa gestion des risques. Ses axes stratégiques d’intervention consistent en l’appui au développement régional, l’accompagnement des PME, le soutien des startups et des projets innovants, l’appui aux projets d’infrastructure notamment les transitions énergétiques et numériques du pays en privilégiant les nouveaux mécanismes de financement tel que le Partenariat Public-Privé.