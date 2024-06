La CDC présente Qawefel Fast pour accompagner les Startups tunisiennes en Afrique

Lors de la conférence FITA2024, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), représentée par Sahbi Arfaoui, a pris la parole lors du panel intitulé « L’accompagnement de l’internationalisation des PME et startups tunisiennes à l’échelle du continent africain – enjeux et perspectives » organisé en tant que side event par le projet Qawefel et FAST.

À cette occasion, Arfaoui a présenté le projet FAST (Femmes et Accélération pour les Start-ups et TPE), une initiative ambitieuse visant à soutenir les structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat en Tunisie.

Le projet FAST a pour objectif principal de répondre aux besoins spécifiques du secteur entrepreneurial afin de lutter contre le chômage des jeunes et de dynamiser l’entrepreneuriat, en particulier celui des femmes. Il repose sur trois composantes clés :

Programmes d’accélération : Ces programmes sont conçus pour fournir un soutien intensif et personnalisé aux startups et TPE, leur permettant de développer rapidement leurs activités, d’optimiser leurs modèles économiques et d’accroître leur compétitivité sur le marché.

Ces programmes sont conçus pour fournir un soutien intensif et personnalisé aux startups et TPE, leur permettant de développer rapidement leurs activités, d’optimiser leurs modèles économiques et d’accroître leur compétitivité sur le marché. Entrepreneuriat féminin : Cette composante met l’accent sur l’importance de l’égalité des genres dans le monde des affaires. Elle vise à créer un environnement propice à l’émergence et à la croissance des entreprises dirigées par des femmes, en offrant des ressources dédiées et des formations spécifiques.

Cette composante met l’accent sur l’importance de l’égalité des genres dans le monde des affaires. Elle vise à créer un environnement propice à l’émergence et à la croissance des entreprises dirigées par des femmes, en offrant des ressources dédiées et des formations spécifiques. Collaboration avec les grandes entreprises -Open Innovation- : Cette initiative encourage la coopération entre les petites structures entrepreneuriales et les grandes entreprises, facilitant ainsi l’innovation ouverte. Cela permet aux startups et TPE de bénéficier de l’expertise, des ressources et des réseaux des grandes entreprises pour accélérer leur croissance.

M. Arfaoui a également souligné l’importance cruciale pour les startups, TPE et PME d’être accompagnées dans leur expansion vers les marchés internationaux. Il a insisté sur la nécessité d’assurer des formations continues pour les entrepreneurs, leur permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour naviguer avec succès dans un environnement commercial de plus en plus globalisé.