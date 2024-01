La CCI de Sfax organise deux missions d’affaires à Dakar et à Paris

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax annonce mardi, l’organisation d’une mission d’affaires à l’occasion de la 9ème édition du Salon « SENCON 2024 » qui se tiendra du 8 au 10 février 2024, au Centre des Expositions Diamniadio, à Dakar.

L’objectif de cette mission qui se tiendra en collaboration avec la chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar étant d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires et de développer la coopération économique tuniso-sénégalaise, indique la Chambre.

Considéré comme le plus grand événement Ouest-Africain pour les matériaux de construction, les machines et les énergies renouvelables, ce salon réunit les acteurs du bâtiment et des travaux publics du monde entier. En 2023, il avait accueilli plus de 100 exposants et près de 7000 visiteurs professionnels.

Cette mission comprendra, outre la visite du salon SENCON, des rencontres B2B personnalisées avec des opérateurs économiques sénégalais à la CCIA de Dakar, aussi que les exposants du salon SENCON.

La chambre organisera aussi une mission d’affaires à l’occasion de la 60me édition du Salon International de l’Agriculture (SIA) qui se tiendra du 24 février au 3 mars 2024 au parc des expositions – Porte de Versailles, à Paris. La mission se déroulera du 23 au 27 février 2024.

Il compte plus de 1000 exposants, 700 000 visiteurs professionnels en provenance de plusieurs pays. Pour cette édition, une rencontre de 3 jours exclusivement réservée au B to B, sera organisée.