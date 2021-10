La Chambre de commerce et d’industrie du Nord-ouest participe au Forum international de la Libye pour les petits et moyens projets

La Chambre de commerce et d’industrie du Nord-ouest ( CCINO) annonce samedi, sa participation du 1er au 4 novembre 2021 à Tripoli, au « Forum international de la Libye pour les petits et moyens projets ».

Une délégation composée d’entreprises des gouvernorats du Kef, de Jendouba, de Siliana et de Béja, prendra part à ce forum, en vue de prendre connaissance de l’expérience de la Libye et des pays participants, dans le domaine de la création et de l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME).

Cet évènement, est organisé par le Programme national libyen pour les petits et moyens projets , dont l’objectif est de faire connaître le climat des affaires au plan international, dans le domaine des petits et moyens projets. Le Forum cible la promotion du système économique de la Libye, à travers l’instauration d’un climat sécuritaire favorable aux petits et moyens projets pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle économique et social dans ce pays