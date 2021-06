La Chambre de Zliten organise un forum B2B avec plus de 40 entreprises tunisiennes, début juillet

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Zliten a annoncé qu’elle organisera un forum B2B le 3 juillet avec plus de 40 entreprises tunisiennes.

Elle a précisé qu’il s’agit de contacts bilatéraux directs entre les entreprises locales et étrangères afin de trouver des opportunités de partenariat dans les activités économiques et commerciales suivantes :

Industrie alimentaire

Industrie des boissons et de la confiserie

Conditionnement et emballage des dattes

Fabrication de sirop de dattes

Conditionnement de l’huile d’olive

Importation et exportation de légumes et de céréales

Services environnementaux

Industrie des gobelets en papier

Stérilisation et matériel paramédical

Transport de produits et d’équipements pétroliers

Logistique pétrolière

Commerce de pièces industrielles

Fabrication d’équipements de cuisine en acier

Industrie du carrelage et des bordures de route

Industrie des matériaux de construction

Equipements médicaux et médicaments

Industrie des tuyaux en plastique

Industrie du béton

Formage des métaux

Fabrication, installation et ingénierie des cintres

Installation et maintenance d’usines

Industrie du thon et conserverie de poisson

Contrats et conseils pétroliers

Industrie fromagère et laitière

Construction métallique et construction

Hôpitaux et sanatoriums

L’annonce par la Chambre de Zliten de l’événement B2B avec des entreprises tunisiennes le mois prochain fait suite à la visite d’une délégation tunisienne à Zliten le 19 juin.

Cette visite a débouché sur un accord de partenariat entre le secteur privé et public de la santé et certaines institutions de santé tunisiennes, notamment dans le domaine de la formation, du développement et de l’amélioration de l’efficacité.

La rencontre d’affaires libyco-tunisienne fait également suite à la participation de la Chambre de Zliten, en mai dernier, au Forum International des Affaires de Djerba (DIBF).