La chambre des exportateurs d’huile d’olive organisera une conférence pour répondre aux accusations de l’UTAP

La Chambre syndicale des exportateurs d’huile d’olive organisera, jeudi, une conférence de presse, pour répondre aux ” informations erronées et irresponsables ” avancées par les responsables de l’UTAP (Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche) et aux “graves accusations” qu’ils ont portées à l’encontre des exportateurs, liées à la corruption financière.

La Chambre, relevant de l’UTICA, a réitéré, dans un communiqué publié mardi, que l’organisation de cette conférence vise à faire face à une tentative de diabolisation des professionnels du secteur, ce qui a nui au déroulement de la saison et leur a causé des pertes importantes.

Le syndicat des exportateurs d’huile d’olive avait dénoncé, dans un communiqué, publié le 8 janvier courant, son accusation par le président de l’UTAP, Abdelmazjid Zar et certains représentants de la Centrale agricole dans les régions, de corruption financière.

A noter que la conférence, qui sera organisée au siège de l’UTICA, sera axée sur les problèmes de la saison en cours, les conditions du marché mondial et les efforts déployés par toutes les chambres (propriétaires des huileries, conditionneurs d’huile, exportateurs et usines de grignons d’olive), pour préparer la saison actuelle et résoudre les problèmatiques.

La rencontre serait, également, une opportunité pour présenter les orientations stratégiques du secteur de l’huile d’olive et les plans pratiques pour le développement des exportations de cette filière, la valorisation de ce produit et la conquête de nouveaux marchés.