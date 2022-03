La chambre du commerce de gros dénonce les descentes ciblant ses affiliés

La chambre syndicale nationale du commerce de gros des produits alimentaires relevant de l’Utica a dénoncé, mardi, les descentes ayant ciblé des commerces et des dépôts appartenant aux commerçants du secteur et la saisie de leurs marchandises.

Tout en exprimant son soutien aux institutions de l’Etat dans leurs efforts visant à lutter contre la spéculation, la chambre a souligné, dans un communiqué, qu’il est impératif d’impliquer les structures légales chargées du contrôle dans cette campagne.

Elle a, dans ce contexte, mis l’accent sur la nécessité de mettre fin aux campagnes de dénigrement ciblant ses affiliés et de réparer le préjudice qui leur a été infligé, de cesser toute arrestation arbitraire et de réviser les décisions de saisie illégales.

La chambre a mis en garde contre les « graves » répercussions de ces « pratiques » sur la chaîne de distribution et sur la sécurité alimentaire des Tunisiens , appelant les autorités à communiquer avec les citoyens sur la pénurie des produits de base notamment subventionnés en Tunisie et dans le monde.

Elle a, d’autre part, exhorté le ministère du Commerce à tenir une réunion urgente afin de faire le point sur cette situation et à impliquer les professionnels du métier dans la révisions des lois organisant le secteur.