La chambre syndicale des exportateurs d’huile d’olive dénonce son accusation de corruption

La chambre syndicale des exportateurs d’huile d’olive a dénoncé, dans un communiqué, publié mercredi, son accusation par le président de l’UTAP Abdelmazjid Zar et certains de ses représentants dans les régions de corruption

chambre qui relève de l’UTICA a souligné qu’elle se réserve le droit de porter plainte contre ses accusations sans fondements visant à diaboliser les professionnels du secteur.

Elle œuvrera à présenter les solutions et devancer les crises, alors que certains responsables de l’UTAP se contentent de jouer le rôle de victime et d’encourager l’organisation de mouvements de protestation qui ont entravé le déroulement de la saison, impacté la qualité de l’huile d’olive et les opportunités de sa valorisation.

La chambre syndicale des exportateurs d’huile d’olive s’est interrogée sur les buts réels de ces médisances qui nuisent aux relations historiques liant les deux organisations, assurant que ces délations servent les intérêts des conccurents à l’étranger au lieu de ceux des oléiculteurs tunisiens.

Et d’expliquer que ces diffamations n’empêcheront pas les professionnels de fournir davantage d’efforts pour promouvoir l’exportation de l’huile d’olive et conquérir de nouveaux marchés.

Elle a indiqué attendre la présentation par le gouvernement de solutions qu’elle avait suggérées et relatives à l’institution d’une prime de stockage pour réguler le marché ainsi qu’à la mobilisation des financements nécessaires à un taux d’intérêt permettant une meilleure compétitivité avec l’étranger, outre l’amélioration du champ d’intervention de l’Office national de l’huile (ONH) en tant que régulateur.