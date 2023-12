La cheffe de la diplomatie indonésienne attendue demain à Tunis

La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, effectuera demain jeudi une visite de travail en Tunisie, au cours de laquelle elle devrait rencontrer de hauts responsables tunisiens, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le programme de sa visite prévoit une entrevue avec le Président de la République et le chef du gouvernement, outre une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.

Ils devront discuter des moyens de renforcer la coopération économique et les échanges commerciaux, notamment dans le domaine des phosphates et des produits alimentaires.

La coopération dans les domaines du tourisme et de l’enseignement supérieur sera également discutée.

Il s’agit de la deuxième visite que Retno Marsudi effectue en Tunisie depuis sa nomination à la tête de la diplomatie indonésienne en 2014.

Elle avait effectué une visite de travail en Tunisie en 2017 à la tête d’une importante délégation de son pays dans le cadre des travaux de la commission mixte Tunisie-Indonésie.

La 11e session de la Comission mixte Tunisie-Indonésie devrait avoir lieu à Jakarta en 2024.

Selon la même source, les deux parties devraient signer un accord commercial préférentiel (ACPr) pour faciliter les échanges commerciaux et activer le Conseil d’affaires tuniso-indonésien.