La cheffe du gouvernement appelle à accorder plus d’intérêt au secteur de l’artisanat

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a souligné, mercredi, à Tunis, l’importance d’accorder plus d’intérêt à l’artisanat et d’améliorer sa rentabilité économique, étant donné qu’il s’agit « d’un secteur dynamique générateur d’emplois ».

S’exprimant, lors d’une cérémonie organisée, au palais de la Kasbah, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’artisanat et de l’habit traditionnel, Bouden a tenu à saluer les artisans et les professionnels du secteur qui s’emploient à développer ce secteur, à le pérenniser et à exporter les produits artisanaux vers l’étranger.

Elle a, à cette occasion, décerné le prix national pour la promotion de l’artisanat à Mohamed Hammami, artisan spécialisé dans les produits en bambou. Un autre prix dédié aux jeunes artisans a été octroyé à Jalel Aydi.

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassan a rappelé, à cette occasion, que le secteur de l’artisanat représente entre 4% et 5% du PIB national et emploie près de 350 mille personnes dont la plupart sont des femmes.

De son côté, le président de l’Utica, Samir Majoul a souligné que la journée nationale de l’artisanat constitue l’occasion d’accorder à ce secteur toute l’attention qu’il mérite, appelant à le soutenir face aux impacts liés à la pandémie de Covid-19.