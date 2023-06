La cheffe du gouvernement italien en visite officielle en Tunisie la semaine prochaine

Un entretien téléphonique au eu lieu, vendredi, entre le président de la République, Kaïs Saïed et la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni.

Selon un communiqué de la présidence de la République, « l’entretien a été l’occasion de passer en revue les relations privilégiées entre les deux pays ainsi que les relations stratégiques liant la Tunisie à l’Union Européenne ».

Toujours selon la même source, l’entretien a également permis d’évoquer l’initiative lancée par le président de la République, Kaïs Saïed, en vue de tenir une conférence de haut niveau entre les pays concernés par la question migratoire, dont notamment, les pays de l’Afrique du nord, ceux du Sahel et du Sahara et les pays du Nord de la Méditerranée. L’objectif étant de s’attaquer aux raisons du phénomène de la migration irrégulière et d’identifier les moyens appropriés permettant de mettre fin la crise humanitaire qui en découle.

De son côté, la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni a répondu favorablement à l’invitation du président de la République pour effectuer une visite officielle en Tunisie courant la semaine prochaine.

