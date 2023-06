La Cheffe du gouvernement participe à Genève au sommet sur le monde du travail

Sur instruction du président de la République, Kaïs Saïed, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane participe, du 13 au 15 juin en cours, aux travaux du Sommet sur le monde du travail organisé par l’Organisation internationale du travail (OIT) à Genève.

Selon un communiqué de la Présidence du Gouvernement, le sommet, qui porte sur le thème « la justice sociale pour tous », portera notamment sur le rôle central de la justice sociale dans l’édification d’un monde plus durable et plus équitable et offrira l’opportunité de débattre du projet relatif à la création d’une alliance mondiale pour la justice sociale.

La cheffe du gouvernement, aura, en marge du sommet, des entretiens avec nombre de chefs de délégations participantes et présidents d’organisations internationales à Genève ainsi qu’avec les membres de la diaspora tunisienne établis à Genève, lit-on de même source.