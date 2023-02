La Cheffe du gouvernement participera, du 13 au 15 février 2023, au Sommet mondial des gouvernements

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane effectuera, du 13 au 15 février 2023, une visite à Dubaï (Emirats Arabes Unis) à la tête d’une délégation ministérielle pour participer au Sommet mondial des gouvernements Dubaï, sur invitation du premier ministre émirati Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié, dimanche, la cheffe du gouvernement prononcera, au cours de ce sommet, un discours sur » l’avenir de la Tunisie au cours de la prochaine décennie, le rôle du processus de développement et de la diversité économique dans l’édification d’un avenir meilleur pour les prochaines générations « .

La Cheffe du gouvernement prendra part, également, à des panels sur le rôle de la femme dans l’impulsion du processus de développement gouvernemental et participera aux travaux du » Forum de l’administration publique arabe « . Au cours de sa visite, Bouden aura des entretiens bilatéraux avec des hauts responsables Emiratis et des présidents des délégations des pays participants, outre des représentants des Institutions et des organisations internationales et interrégionales. La cheffe du gouvernement sera accompagnée par les ministres de l’Economie et de la Planification, Samir Saïd, de la Jeunesse et du Sport, Kamel Degguiche et des Technologies de la Communication, Nizar Ben Nèji.

