La Cheffe du gouvernement reçoit la première carte de paiement électronique « e-identité »

Le ministre des technologies de la communication Nizar Ben Néji a remis, mercredi, à la Cheffe du gouvernement Najla Bouden, la première carte de paiement électronique « e-identité », liée à son portefeuille électronique répertorié dans son compte privé au portail citoyen, e-bawaba .tn, a indiqué la Présidence du gouvernement dans un communiqué.

La Cheffe du gouvernement a souligné, lors de cette rencontre tenue au Palais du gouvernement à la Kasbah, l’importance de ce service à même de contribuer à la réalisation de l’intégration financière et sociale pour tous les Tunisiens, et d’inciter le gouvernement à adopter des technologies nouvelles dans le domaine du paiement électronique.

L’obtention de la carte de paiement électronique » e-identité » est possible pour tous les Tunisiens sur tout le territoire. Elle permet d’éviter le déplacement aux bureaux de poste.

