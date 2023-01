La cheffe du gouvernement reçoit l’ambassadeur de l’UE à Tunis

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a reçu, vendredi soir, au Palais du gouvernement à la Kasbah, l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro.

Les projets de collaboration entre la Tunisie et l’Union européenne et les moyens d’accélérer leur mise en œuvre ont été au centre de l’entrevue, indique la présidence du gouvernement dans un communiqué publié samedi.

A cette occasion, M. Cornaro a réaffirmé que l’Union européenne européenne continue de soutenir la Tunisie dans son processus de réformes.

Dans un tweet publié samedi, le diplomate européen a qualifié de « très opportun » l’échange qu’il a eu avec la cheffe du gouvernement sur le partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne.

L’entretien a, d’après lui, été l’occasion de passer en revue « les projets communs » de coopération et de réitérer « le soutien » de l’UE « pour les réformes entamées » en Tunisie.

- Publicité-