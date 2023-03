La cheffe du gouvernement reçoit le Commissaire européen à l’économie

La cheffe du gouvernement Najla Bouden Romdhane a reçu, lundi, au Palais de la Kasbah , le Commissaire européen à l’économie Paolo Gentiloni dans le cadre de sa visite en Tunisie.

Lors de cette réunion, la cheffe du gouvernement a évoqué les relations privilégiées qui lient la Tunisie à l’Union Européenne et les moyens de les renforcer.

De son côté, le responsable européen a indiqué que la rencontre avec la cheffe du gouvernement a été positive et fructueuse en signalant que l’entretien était une occasion pour réaffirmer l’importance du partenariat stratégique entre l’Union Européenne et la Tunisie qui s’appuie sur des relations historiques culturelles économiques et géopolitiques communes.

Il a réitéré la disponibilité de l’Union Européenne à soutenir la Tunisie dans sa négociation avec le Fonds Monétaire International (FMI) soulignant que l’aboutissement du programme avec le FMI ouvrirait la porte vers un appui financier et économique européen pour la Tunisie.

Evoquant la question de la migration, le Commissaire européen à l’économie a souligné que les solutions à cette problématique nécessitent l’implication de tous les pays européens en déclarant » Nous ne pourrons pas accepter que la Tunisie porte seule les répercussions de ce problème « .