La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré, mardi au palais du gouvernement à la Kasbah, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, et le président de l’UTICA, Samir Majoul.

Elle a souligné la nécessité d’assainir les climats publics, et de travailler en commun pour trouver des solutions appropriées et se donner les moyens de réussir la prochaine étape, notamment en accordant la priorité à l’intérêt public et en défendant l’intérêt de la Nation.