Bouden à l’Institut Saleh Azaïz à l’occasion de la nouvelle année administrative

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden s’est rendue, samedi soir, à l’Institut Saleh Azaïz à Tunis, à l’occasion de l’avènement de la nouvelle année administrative, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

La cheffe du gouvernement, qui était accompagnée du ministre de la Santé, Ali Mrabet, s’est rendue au chevet des malades au service de chirurgie de l’hôpital et pris connaissances des conditions de leur séjour et de leurs préoccupations.

Bouden s’est, également, entretenue avec le personnel administratif, médical et paramédical au sujet des prestations fournies, soulignant l’importance du rôle qui leur est dévolu dans l’amélioration des conditions de soins et de traitement, et les a remerciés pour les efforts qu’ils déploient au service des patients.

La cheffe du gouvernement a souligné le rôle majeur que joue l’Institut Saleh Azaïz depuis les années 60, saluant les efforts importants fournis par le personnel médical pour soigner les malades à tout moment et en toutes circonstances.

Elle a, à cette occasion, souhaité à toutes les personnes présentes une bonne année administrative et à la Tunisie davantage de progrès et de prospérité.

L’Institut Saleh Azaïz est un établissement tunisien de santé publique qui constitue un centre de référence dans le pays pour la surveillance, le diagnostic et le traitement des cancers.

