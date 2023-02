La cheffe du gouvernement s’entretient avec plusieurs chefs de délégation

En marge de sa participation aux travaux du Sommet mondial des gouvernements 2023 qui démarré, lundi, à l’émirat de Dubaï aux Emirats arabes unis, du 13 au 15 février, sous le signe « Prospecter les gouvernements de demain », la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a tenu une série de réunions avec les chefs des délégations de plusieurs pays frères.

Les entretiens et réunions ont porté essentiellement sur le dossier économique et financier, à la lumière de la conjoncture économique mondiale actuelle en proie à plusieurs défis et enjeux.

Dans ce contexte, la cheffe du gouvernement s’est entretenue avec le directeur général du Fonds monétaire arabe, Abd al-Rahman Ben Abdullah al-Hamidi.

Les deux parties ont eu l’occasion de discuter de la nécessité de développer davantage les activités du Fonds avec l’Etat tunisien et de passer en revue les réformes-clés engagées vers le sens de la mise à niveau du secteur économique, notamment dans les domaines à forte valeur ajoutée et employabilité élevée.

Bouden a également rencontré le ministre des Finances du Sultanat d’Oman, Sultan bin Salem Al Habsi.

Avec lui, elle a évoqué les moyens permettant de promouvoir et de diversifier les domaines de la coopération bilatérale. A ce titre, les deux parties ont passé en revue les expériences des deux pays frères dans le domaine de l’autonomisation économique des catégories à faible revenu.

La cheffe du gouvernement a eu en outre l’occasion de prendre connaissance de l’expérience de partenariat privé-public du Sultanat d’Oman dans le secteur de la production de l’électricité.

Les deux parties ont échangé les vues sur les moyens visant à mettre sur pied un fonds commun d’investissement permettant d’exploiter au mieux les opportunités d’investissement offertes dans les deux pays.

Toujours dans le cadre de sa participation au Sommet de Dubaï, le cheffe du gouvernement a eu également un entretien avec le ministre qatari du Commerce et de l’Industrie, Cheikh Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Thani.

Etat des lieux de la coopération bilatérale, les moyens de la faire booster dans divers domaines, l’exploitation optimale des caractéristiques et avantages préférentiels des deux pays, notamment au niveau des échanges commerciaux et de la promotion du partenariat industriel ont été à l’ordre du jour de la réunion des deux responsables.

La cheffe du gouvernement a eu également des échanges avec nombre de chefs de délégation, notamment avec le ministre de l’Economie des Emirats arabes unis, Abdullah bin Touq Al-Marri, le ministre d’Etat chargé de l’Intelligence artificielle, de l’Economie numérique et des applications du travail à distance et le directeur du monde Sommet d’information de la Fondation Omar Sultan Al-Ulama aux Emirats Arabes Unis.

Elle a tour à tour évoqué avec ces responsables émiratis les perspectives des relations de coopération bilatérale ainsi que les moyens de les promouvoir et de les hisser au rang d’un partenariat privilégié.

Plus tôt dans la journée, Najla Bouden a visité l’exposition « Nature Leads the Future » au Centre Mohammed bin Rashid pour l’innovation gouvernementale à Fujairah.

Evénement d’envergure organisé dans le cadre de la compétition « Creative Government Innovations », cette exposition vise à sensibiliser populations et gouvernements à l’impératif de préserver la nature et l’environnement et de protéger l’écosystème déjà fragilisé par la dilapidation et la surexploitation.