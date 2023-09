La Chine alerte sur les risques d’une nouvelle « Guerre froide » 

« Ne pas choisir de camp ». Le Premier ministre chinois Li Qiang a fait cette recommandation aux grandes puissances et dirigeants d’Asie du Sud-Est, réunies mercredi 6 septembre, lors de sommets de l’Asean en Indonésie. Il s’agit selon lui « d’empêcher une nouvelle Guerre froide ».

« Des désaccords et des disputes peuvent surgir entre les pays à cause de malentendus », a affirmé Li Qiang, en s’adressant particulièrement à son homologue japonais, au président sud-coréen et aux dirigeants de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est. Les « intérêts divergents » doivent, selon le Premier ministre chinois, être maintenus sous contrôle et les puissances ne doivent pas « s’opposer à la confrontation entre blocs ».

Pékin avait déjà exprimé des inquiétudes au sujet de la politique américaine, qui encourage la formation de blocs régionaux comme le Quad (avec le Japon, l’Australie et l’Inde) ou encore l’alliance militaire Aukus, nouée entre les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni. Washington et Pékin continuent notamment de s’opposer sur les questions liées à Taïwan, la mer de Chine méridionale ainsi que sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

- Publicité-