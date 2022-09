La Chine appelle la Russie et l’Ukraine à ne pas laisser le conflit « déborder »

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé l’Ukraine et la Russie à ne pas laisser la guerre « déborder », lors de son discours à l’Assemblée générale de l’ONU. « Nous appelons toutes les parties concernées à empêcher la crise de déborder et à protéger les droits et les intérêts légitimes des pays en développement », a-t-il déclaré. « La priorité est de faciliter des négociations de paix », a-t-il insisté, appelant à une « résolution pacifique de la crise ukrainienne » par l’intermédiaire de discussions « justes et pragmatiques ».

La Chine est officiellement neutre mais parfois accusée par les Occidentaux d’être trop conciliante avec la Russie, même si des responsables américains ont fait part d’espoirs mesurés après les déclarations de Pékin cette semaine à l’ONU. Le ministre chinois a d’ailleurs rencontré à New York son homologue ukrainien Dmytro Kouleba, l’assurant que Pékin appelait à respecter « l’intégrité territoriale de tous les pays ». « La solution fondamentale est de répondre aux inquiétudes légitimes concernant la sécurité de toutes les parties, et de construire une architecture de sécurité équilibrée, efficace et durable », a déclaré Wang Yi .