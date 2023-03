La Chine augmente son budget militaire pour 2023

Pékin a décidé d’augmenter son budget militaire pour l’année 2023. Il passe ainsi à 1553,7 milliards de yuans, soit 225 milliards de dollars. Cela fait du budget militaire chinois le deuxième plus important du monde, après celui des États-Unis, plus de trois fois supérieur.

La Chine a annoncé, dimanche 5 mars, un budget de la Défense 2023 en hausse, dans un contexte de méfiance de ses voisins asiatiques, des États-Unis et même désormais de l’Otan face à sa montée en puissance.

L’augmentation, la plus forte depuis 2019, sera de 7,2 %, une légère accélération par rapport à l’an passé (+7,1 %), selon un rapport du ministère des Finances publié lors de la session annuelle du Parlement. La Chine va dépenser 1553,7 milliards de yuans (225 milliards de dollars) pour sa défense. Cela en fait le deuxième budget militaire mondial derrière celui des États-Unis – environ trois fois supérieur.

Le scepticisme entoure toutefois les chiffres chinois. « Une grande partie de ses recherches militaires, telles que les missiles, la cyberdéfense, etc. ne sont pas incluses dans ses dépenses militaires, mais considérées comme de la recherche et du développement civils », déclare à l’AFP Niklas Swanström, directeur de l’Institute for Security and Development Policy, à Stockholm.

L’augmentation du budget chinois de la Défense reste en dessous des 10 % pour la huitième année consécutive. Mais elle suscite la méfiance des pays voisins ayant des contentieux territoriaux avec la Chine.