La Chine dénonce les alliances « de type Otan » en Asie-Pacifique

Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a dénoncé dimanche la création d’alliances militaires « de type Otan » en Asie-Pacifique, prédisant qu’elles plongeront la région dans un « tourbillon » de conflits.

« Les tentatives visant à promouvoir des (alliances) de type Otan dans la région Asie-Pacifique sont une façon de kidnapper les pays de cette région et d’exagérer les conflits et les confrontations, ce qui ne fera que plonger l’Asie-Pacifique dans un tourbillon de différends et de conflits », a averti M. Li lors d’une conférence internationale sur la sécurité à Singapour.

« L’Asie-Pacifique d’aujourd’hui a besoin d’une coopération ouverte et inclusive, et non d’un regroupement en petites cliques », a ajouté le ministre. « Si un conflit ou une confrontation violente éclate entre la Chine et les Etats-Unis, cela engendrera des souffrances insupportables », a-t-il poursuivi.

Ses remarques visent Washington qui a renforcé ses alliances et ses partenariats dans la région pour contrer l’influence de Pékin.

Les Etats-Unis sont membres de l’alliance Aukus avec l’Australie et le Royaume-Uni, et du Quad avec l’Australie, l’Inde et le Japon.

L’avertissement de M. Li intervient au moment où un nouvel incident a ravivé les tensions sino-américaines dans le détroit de Taïwan, la Marine des Etats-Unis accusant samedi un navire chinois d’y avoir zigzagué de façon « dangereuse » autour d’un destroyer américain.

Le bâtiment chinois a « exécuté des manœuvres de façon dangereuse près du Chung-Hoon », le destroyer américain, a indiqué dans un communiqué le commandement américain.