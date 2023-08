La Chine disposée au partenariat avec la Tunisie dans la santé

Le vice-ministre chinois de la Santé Lei Haichao, a fait par de la disposition de son pays à soutenir davantage le partenariat avec la Tunisie et à en diversifier les domaines.

Le vice-ministre chinois de la Santé qui effectue, du 5 au 9 août courant, une visite en Tunisie à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de l’envoi de la première équipe médicale chinoise en Tunisie, s’est félicité, lors d’une rencontre, hier lundi avec le ministre de la santé, Ali Mrabet, du niveau des relations de coopération tuniso-chinoises dans le secteur de la santé, rappelant la création, en 1994, du centre d’acupuncture à l’hôpital Mongi Slim la Marsa.

Pour sa part, Ali Mrabet a mis l’accent sur les relations d’amitié et de coopération de longue date entre les deux pays dans de nombreux domaines, dont celui de la santé.

A cet égard, il a évoqué, notamment, les programmes conjoints d’appui à l’amélioration de l’infrastructure et des services de santé dans les zones prioritaires à travers les missions médicales chinoises en Tunisie, l’achèvement du projet du nouvel hôpital de Sfax et le renforcement des compétences et capacités de professionnels de la santé dans diverses spécialités.

Par ailleurs, le vice-ministre chinois de la Santé et la délégation l’accompagnant ont visité le centre d’assistance médicale urgente de Tunis et pris connaissance du fonctionnement de cet établissement.

Le vice-ministre chinois de la santé a réaffirmé, à cette occasion, la disposition de son pays à poursuivre la coopération avec la Tunisie dans le domaine de la prévention des pandémies et de réponse aux urgences de santé.

La coopération sino-tunisienne en matière de santé remonte à 1973. Les programmes mis en œuvre ces dernières années ont permis l’échange d’expériences et de savoir-faire entre les deux pays sur la prestation de services médicaux et le suivi sanitaire dans les régions intérieures de la Tunisie.

La Chine a envoyé une première mission médicale en Tunisie en 1973. Durant ces 50 années, plus d’un millier de médecins chinois ont travaillé en chirurgie générale, gynécologie, obstétrique, radiologie, pédiatrie, orthopédie, acupuncture, cardiologie et ophtalmologie dans le pays.

