La Chine et les Etats-Unis renouent le dialogue

Des discussions « franches » et « substantielles ». C’est ce qu’ont jugé la Chine et les Etats-Unis à propos de la discussion entre le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan à Bangkok.

« Les deux parties ont eu des discussions stratégiques franches, substantielles et fructueuses » notamment sur « comment gérer de manière appropriée les questions importantes et sensibles des relations sino-américaines », a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Les deux pays semblent désireux de renouer le dialogue, avec l’envoi l’an dernier par Washington de plusieurs hauts responsables à Pékin et une rencontre en novembre entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping en Californie. D’ailleurs, un appel entre les deux dirigeants est actuellement en préparation, a indiqué la Maison Blanche à l’issue des entretiens entre Wang Yi et Jake Sullivan, tenus vendredi et samedi dans la capitale thaïlandaise.

