La Chine et les Etats-Unis sur la voie d’un dialogue moins litigieux

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, et Yang Jiechi, directeur de la commission centrale des affaires étrangères du Parti communiste chinois, se sont rencontrés, mercredi 6 octobre, à Zurich (Suisse). L’entretien, d’une durée de six heures, a apparemment été moins tendu que la précédente rencontre entre deux délégations américaine et chinoise en Alaska, le 18 mars, même s’il n’a pas permis de percée décisive. Selon la Maison Blanche, les deux responsables sont parvenus à un « accord de principe » sur une « rencontre virtuelle » entre Joe Biden et Xi Jinping « avant la fin de l’année ». Cet échange, qui n’a pas encore été confirmé par Pékin, serait le troisième entretien, mais le premier par vidéo, entre les deux dirigeants qui se sont parlé une première fois par téléphone en février, lorsque Jo Biden a présenté ses vœux pour le Nouvel An chinois à Xi Jinping, puis ils ont discuté une deuxième fois durant quatre-vingt-dix minutes, le 9 septembre. Une rencontre en marge du sommet du G20 qui se tiendra à Rome, le 30 octobre, a été évoquée, mais les médias officiels ont indiqué que le président chinois ne participerait pas à ce sommet. Ce dernier n’a pas quitté la Chine depuis mi-janvier 2020. On suppose donc qu’il ne se rendra pas non plus à la conférence sur le climat qui s’ouvre à Glasgow, le 1er novembre

