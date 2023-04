La Chine met en garde les États-Unis contre une rencontre avec la présidente de Taïwan

La Chine a mis en garde mardi Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants américaine, contre la « répétition des erreurs désastreuses du passé » et la rencontre avec la présidente de Taïwan Tsai Ing-wen.

Après un voyage en Amérique centrale, Tsai Ing-wen effectuera un « transit » à Los Angeles sur le chemin du retour à Taipei, capitale de Taïwan, et participera mercredi a une réunion en Californie organisée par le républicain Kevin McCarthy.

Une escale délicate aux États-Unis qui a suscité des menaces de représailles de la part de la Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire.

Quelle que soit la qualité de la rencontre entre Kevin McCarthy et Tsai Ing-wen, ce geste nuirait grandement aux sentiments du peuple chinois, enverrait un signal erroné aux forces séparatistes taïwanaises et affecterait les fondements politiques des relations sino-américaines, a déclaré le consulat chinois de Los Angeles dans un communiqué.

« Ce n’est pas propice à la paix, à la sécurité et à la stabilité régionales, et ce n’est pas dans l’intérêt commun des peuples de Chine et des États-Unis », a-t-il ajouté.