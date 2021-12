La Chine qualifie la démocratie américaine d’«arme de destruction massive»

Pékin a qualifié samedi 11 décembre la démocratie américaine d’«arme de destruction massive», après le sommet pour la démocratie organisé par Joe Biden pour rapprocher les pays partageant les mêmes valeurs face aux régimes autoritaires. «La «démocratie» est devenue depuis longtemps une «arme de destruction massive» utilisée par les États-Unis pour s’ingérer dans les autres pays», a dénoncé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué publié en ligne, qui accuse aussi Washington d’avoir «fomenté des «révolutions de couleur» à l’étranger».

La Chine avait été laissée à l’écart du sommet virtuel de deux jours, ainsi que d’autres pays comme la Russie et la Hongrie, et a vertement accusé le président américain d’attiser les divisions idéologiques héritées de la guerre froide. Le porte-parole de la diplomatie chinoise assure aussi que le sommet a été organisé pour «tracer des lignes de préjugés idéologiques, instrumentaliser et armer la démocratie… (et) inciter à la division et à la confrontation». La Chine s’engage de son côté à «résister et à s’opposer résolument à toutes sortes de pseudo-démocraties».