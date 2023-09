La Chine restreint l’accès aux smartphones aux moins de 18 ans

Plusieurs restrictions sont entrées en vigueur en Chine concernant l’usage des écrans chez les jeunes, rapporte France Inter. Une manière à la fois de lutter contre les problèmes de santé liés à l’usage d’Internet mais aussi à la liberté de parole que les réseaux sociaux peuvent transmettre.

La première mesure dictée par le régulateur local du cyberespace (le CAC) indique que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent plus utiliser leur smartphone la nuit, entre 22 heures et 6 heures. Trois seuils sont par ailleurs édictés dans la seconde mesure concernant le temps de connexion laissé par tranche d’âge. Ainsi, les jeunes de 16 à 18 ans ne peuvent pas se connecter plus de deux heures, pas plus d’une heure pour 8 à 16 ans, les enfants de moins de 8 ans n’ont droit qu’à quelques minutes, détaille France Inter. Des programmes spéciaux pour permettre ce contrôle ont été ajoutés aux appareils à la demande de Pékin.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement chinois tente de limiter les temps de connexion des enfants à Internet. Les autorités ont déjà limité le temps que les enfants peuvent consacrer aux jeux vidéo à moins de trois heures par semaine.