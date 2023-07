La Chine s’engage à stimuler le secteur privé

La Chine s’est engagée à stimuler le secteur privé par une série de mesures politiques destinées à stimuler la vitalité de l’investissement privé et à renforcer la confiance.

Ces mesures comprennent la spécification d’un groupe de sous-secteurs clés dans lesquels le secteur privé sera encouragé à participer, l’optimisation du soutien financier aux projets d’investissement privé et l’encouragement des projets d’investissement privé à émettre des fonds d’investissement immobilier (REIT), selon le document publié par la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC).

Ce document fait suite à la publication par la Chine, la semaine dernière, d’une ligne directrice visant à promouvoir le développement du secteur privé, signalant ainsi les dernières mesures prises par le pays pour renforcer le soutien au secteur privé et relancer la reprise économique dans un contexte de pressions à la baisse.

La NDRC a déclaré dans le document : « Nous donnerons toute sa place au rôle important de l’investissement privé, nous nous efforcerons de maintenir la proportion de l’investissement privé dans l’investissement en actifs fixes à un niveau raisonnable, nous poursuivrons l’optimisation de l’environnement de l’investissement privé, nous renforcerons la volonté de l’investissement privé et nous stimulerons la vitalité de l’investissement privé ».

La commission sélectionnera un groupe de sous-secteurs présentant un vaste espace de marché, de fortes perspectives de développement, un alignement sur les principales stratégies nationales et les politiques industrielles, et permettant de promouvoir un développement de haute qualité, dans des secteurs clés tels que les transports, la conservation de l’eau, l’énergie propre, les nouvelles infrastructures, la fabrication de pointe, les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les technologies de l’information et de la communication.