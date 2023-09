La Chine sur le point de contrôler la moitié du marché mondial de l’hydrogène 

La Chine est en passe de contrôler la moitié de la capacité mondiale de production de l’hydrogène, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui le pointe dans son dernier rapport annuel de 2023, publié ce vendredi 22 septembre. Et ce alors qu’ailleurs dans le monde, bon nombre de projets de nouvelles installations sont retardés à cause de l’inflation.

Après les panneaux solaires et les batteries lithium, la Chine veut aussi dominer l’hydrogène vert, selon le rapport 2023 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Après un long démarrage, Pékin a finalement pris la tête du déploiement des électrolyseurs. Il s’agit d’équipements qui permettent de séparer l’hydrogène et l’oxygène au sein de la molécule d’eau grâce à l’utilisation d’électricité. Mais celle venant de l’énergie verte telle que le solaire, l’éolien, l’hydroélectrique ou encore le nucléaire.

La stratégie chinoise a toujours été la même. Pékin subventionne massivement, avec de l’argent public, une filière entière, ce qui lui permet de développer technologies et moyens de production, de conquérir le marché intérieur d’abord, puis de détruire la concurrence grâce à une production massive et des prix bas.

