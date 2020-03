La Chine veut soutenir la Tunisie dans ses efforts visant à enrayer le Covid-19

Le président de la République Kais Saied a reçu, mardi, un message écrit du président de la République populaire de Chine Xi Jinping, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Dans ce message, le président chinois fait part de ses remerciements au chef de l’Etat pour son soutien et sa solidarité à l’égard de la Chine dans sa lutte contre le Covid-19, et ce dès l’apparition du virus dans son pays.

Cité dans le communiqué, Xi Jinping a fait valoir que la situation à l’intérieur de la Chine ne cesse de s’améliorer en termes de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus et en ce qui concerne la reprise de la production, affirmant que son pays continuera de renforcer les mesures de prévention et de contrôle afin de gagner définitivement et le plus rapidement possible cette bataille.

Le président chinois a également exprimé sa considération pour la Tunisie pour ses efforts visant à enrayer l’épidémie, affirmant la disposition de son pays à fournir à la Tunisie, dans les limites de ses moyens, les moyens matériels nécessaires et tout ce dont elle a besoin en matériel de prévention et équipements urgents pour lutter contre le Coronavirus.

Dans ce message, le président chinois a également fait part de la disposition de son pays à accorder à la Tunisie des facilités de paiements dans le cas où elle souhaite l’acquisition d’équipements médicaux pour lutter contre le Covid-19. Le but étant, selon lui, d’assurer la sécurité et de protéger la santé des deux peuples Tunisien et Chinois.

Le président chinois a souligné en conclusion l’importance qu’il accorde au développement des relations tuniso-chinoises et sa volonté d’œuvrer de concert avec Kais Saied à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.