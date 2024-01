La chinoise SRBG construira deux lots du pont de Bizerte pour 620 MDT

Le ministère tunisien de l’équipent de l’habitat a annoncé récemment que le contrat de construction du nouveau pont de Bizerte à l’opérateur chinois Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd, pour la somme de 620 MDT. Ce montant ne couvre cependant que deux lots, par rapport à un coût total du projet de pont, qui est de 770 MDT selon des sources au gouvernorat de Bizerte. Ces derniers ont affirmé à Africanmanager, que le premier coup de pioche dans ce projet qui reconfigurer la circulation et fluidifier et l’entrée et la sortie dans la ville de Bizerte, devrait être donné au cours du 1er trimestre 2024.

Rappelons que « Sichuan Road and Bridge Group » (en abrégé SRBG), est une société d’ingénierie chinoise qui construit des ouvrages de génie civil dans le cadre de projets nationaux et internationaux. Par l’intermédiaire d’une filiale, Sichuan Road & Bridge Mining Investment Development Corp. Ltd., elle est également impliquée dans l’exploitation de l’or.