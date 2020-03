La Chloroquine n’a pas d’autorisation de mise sur le marché pour le traitement du Covid-19

La chloroquine n’a pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM)délivrée par l’Unité de la pharmacie et des médicaments relevant du ministère de la Santé, en tant que traitement contre le Covid-19, a indiqué Chokri Hammouda, directeur des Soins de santé de base au ministère de la santé.

Dans une déclaration à la TAP, Hammouda a indiqué, qu’à l’instar des expériences thérapeutiques menées actuellement à travers le monde, ce médicament destiné, initialement, au traitement du paludisme, sera adopté dans le cadre des recherches thérapeutiques dirigées par des médecins spécialisés en Tunisie en vue de traiter les patients du Coronavirus.

Il a rappelé qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour le traitement du Coronavirus, et ce, à travers le monde entier, soulignant que les chercheurs mènent des essais conformément aux règles de l’éthique et selon les lois en vigueur.

Hammouda a souligné dans ce sens que ” l’administration de ce médicament aux patients, se fait uniquement par le biais de prescriptions médicales délivrées par des médecins spécialisés participant à des expériences de recherches cliniques “, notant que les médecins non spécialistes, ne sont pas en mesure de le prescrire, afin d’éviter tout effet secondaire “.

De son côté, le directeur général de la Pharmacie centrale, Khalil Ammous, a déclaré, samedi à la TAP, que le ministère de la Santé a demandé à ce que la chloroquine importée soit mise à sa disposition, faisant savoir que la Pharmacie centrale dispose d’un stock suffisant de Chloroquine.

Le ministre de la Santé, Abdellatif El Makki, avait annoncé qu’un certain nombre de services médicaux en Tunisie, ont décidé de recourir à la chloroquine pour traiter des patients atteints par le Coronavirus.