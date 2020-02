La CIA a espionné la Tunisie pendant des décennies (document) !

Une enquête explosive récemment réalisée par le Washington Post et la chaîne de télévision publique allemande ZDF, révèle que la Central Intelligence Agency (CIA) et les renseignements extérieurs allemands ont espionné 120 pays, dont: la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, l’Iran (…) tout en utilisant un matériel de cryptage sophistiqué et bien développé par une société suisse dont ils étaient secrètement les propriétaires.

D’après les documents obtenus par le Washington Post et ZDF, les services secrets américains et allemands ont, grâce à Crypto AG, pu surveiller ces pays pendant des décennies.

Source : https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/national-security/cia-crypto-encryption-machines-espionage/