La CIA recueille  au profit d’Israël des informations sur les dirigeants du Hamas et les otages

La CIA a mis sur pied un nouveau groupe de travail chargé de recueillir des informations sur les hauts responsables du Hamas et sur la localisation des otages à Gaza, rapporte le New York Times. L’agence de renseignement communique ses conclusions à Israël dans le cadre de la guerre qu’il mène contre le Hamas à Gaza, indique le journal en citant des responsables américains qui se sont exprimés sous le couvert de l’anonymat.

Selon le rapport, la localisation des otages et l’obtention d’informations sur leur état physique et mental ont été considérées comme une priorité pour la nouvelle équipe spéciale.

La décision a été prise peu après le 7 octobre, sur ordre du conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et a fourni des renseignements sur les hauts dirigeants du Hamas, mais pas sur les agents de niveau intermédiaire, parce que leur retrait de la scène ne changerait pas le cours de la guerre, mais constituerait une menace pour les victimes civiles, selon le journal. Le New York Times note qu’aucun des dirigeants du Hamas à Gaza n’a été éliminé.

« Cibler Sinwar n’est pas seulement une question de localisation. Selon des responsables américains,. Sinwar se cacherait dans la partie la plus profonde du réseau de tunnels sous Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Mais on pense également qu’il est entouré d’otages et qu’il les utilise comme boucliers humains, ce qui compliquerait considérablement une opération militaire visant à le capturer ou à le tuer », indique le rapport.

