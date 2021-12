Selon une information, rapportée par Moez Hrizi de « Tounes Tontej organization », le projet touristique « La Cigale Gammarth » aurait été confiée à l’entreprise BTP égyptienne « Arab Contractors ». Hrizi attirait aussi l’attention sur le fait que « l’un des plus grand projet qatari en Tunisie, dont les matériaux de construction et les ingénieurs seraient égyptiens, verra ainsi ses bénéfices aller dans l’économie égyptienne et non tunisienne.

